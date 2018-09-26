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Пожар на востоке Москвы ликвидирован

Сведений о пострадавших не поступало

МОСКВА , 26 сентября. /ТАСС/. Пожар в комплексе складов на Амурский улице на востоке Москвы ликвидирован. Об этом сообщается в Twitter МЧС.

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"Принятыми мерами в 04:21 пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - отмечается в сообщении.

Комплекс, в котором произошел пожар, находится по адресу  Амурская улица, дом 5, строение 2.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в нем составила 900 кв. м.

Как сообщила администрация, в здании находилась бумажная продукция. 

Пожар привел к частичному обрушению кровли и одной из стен. 

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