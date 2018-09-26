Пожар на востоке Москвы ликвидирован

МОСКВА , 26 сентября. /ТАСС/. Пожар в комплексе складов на Амурский улице на востоке Москвы ликвидирован. Об этом сообщается в Twitter МЧС.
"Принятыми мерами в 04:21 пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - отмечается в сообщении.
Комплекс, в котором произошел пожар, находится по адресу Амурская улица, дом 5, строение 2.
Ранее сообщалось, что площадь пожара в нем составила 900 кв. м.
Как сообщила администрация, в здании находилась бумажная продукция.
Пожар привел к частичному обрушению кровли и одной из стен.