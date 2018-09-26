Директор турагентства в Волгоградской области задержана по подозрению в мошенничестве

ВОЛГОГРАД, 26 сентября. /ТАСС/. Против директора турагентства в городе Волжский (Волгоградская область) возбудили дело за то, что она не переводила отелям в разных странах деньги клиентов. Как сообщается на сайте областного ГУ МВД, ущерб составил около 1,2 млн рублей.
По данным пресс-службы, люди покупали путевки, оплачивая полную стоимость трансфера и проживания в отелях, однако на месте выяснялось, что деньги за отель не перечислены. Не дозвонившись до своего туроператора, клиентам приходилось повторно оплачивать проживание. По возвращении домой директор объясняла произошедшее форс-мажорными обстоятельствами и обещала в ближайшее время вернуть деньги, однако клиенты их не получали.
"В ходе проведения сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции 40-летняя директор туристического агентства была задержана. Всего противоправными действиями подозреваемой был причинен ущерб на сумму около 1,2 млн рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что она призналась в совершении преступления. "Последний год оказался для нее финансово сложным, она пыталась улучшить свое материальное благополучие путем обмана клиентов. По словам руководителя агентства, принимая от клиентов наличные, она производила оплату только билетов для следования туристов к месту отдыха и обратно. Деньги за оплату номерного фонда она не вносила, полагая, что отдыхающие, оказавшись в затруднительном положении, будут вынуждены самостоятельно оплатить свое проживание в отелях", - добавили в пресс-службе.
В отношении задержанной возбуждено дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.