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Неизвестные подорвали банкомат Райффайзенбанка в Москве и украли около 3 млн рублей

В настоящее время полиция разыскивает грабителей

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Неизвестные подорвали банкомат в отделении Райффайзенбанка на юго-западе Москвы и украли около 3 млн рублей.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, "накануне в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные в отделении Райффайзенбанка на улице Грина подорвали банкомат с помощью воздушно-газовой смеси и забрали около 3 млн рублей". Пострадавших в результате ЧП нет.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт кражи на улице Грина, 11. "Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что утром 25 сентября в отделении банка неизвестные <...> вскрыли банкомат, после чего совершили кражу денежных средств в сумме €27 тыс. евро и скрылись", - пояснили в пресс-службе главка, добавив, что материальный ущерб составил около 3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело, ведется розыск грабителей.

В Райффайзенбанке подтвердили факт ЧП и отметили, что сотрудники подразделения экономической безопасности банка оказывают содействие представителям правоохранительных органов. "Поврежденный банкомат будет заменен на новый 28 сентября", - сообщил ТАСС представитель банка. 

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