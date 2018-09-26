Суд признал законным возврат в прокуратуру дела московских чиновниц о трагедии на Сямозере

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду оставил в силе решение о возврате в прокуратуру уголовного дела о гибели детей на Сямозере в Карелии летом 2016 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. Фигурантами дела являются начальник управления по организации работы с семьями с детьми департамента труда и социальной защиты населения Москвы Елена Семыкина и бывшая замглавы департамента соцзащиты Татьяна Барсукова.

"Апелляционная коллегия оставила постановление суда первой инстанции без изменения, представление прокуратуры, обжаловавшей его, - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

21 августа Басманный суд столицы в ходе предварительных слушаний вернул уголовное дело прокурору на доследование.

В 2016 году столичный департамент труда и соцзащиты заключил госконтракт с ООО "Парк-отель "Сямозеро" на отдых детей. Семыкиной и Барсуковой предъявлено обвинение по ст. 293 УК РФ ("Халатность") за то, что они не приняли должных мер предосторожности при оформлении проекта контракта и не контролировали его исполнение.

Трагедия на Сямозере

ЧП на Сямозере произошло в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря на рафте и двух каноэ в поход по озеру отправились 47 детей и несколько сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел.

С 9 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд приступил к рассмотрению еще одного уголовного дела по факту трагедии. На скамье подсудимых шесть человек: бывший директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, экс-координатор лагеря Вадим Виноградов, бывшие инструкторы лагеря Валерий Круподерщиков и Павел Ильин, экс-руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко, и.о. руководителя карельского управления Роспотребнадзора Людмила Котович.

Фельдшер Суоярвской центральной районной больницы Ирина Щербакова, принявшая звонок тонущего на озере ребенка за шутку, в апреле 2017 года была приговорена к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее дочерью 14-летнего возраста.