Парапланерист из Подмосковья совершил жесткую посадку в горах Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 26 сентября. /ТАСС/. Парапланерист из Московской области 1968 года рождения запросил помощи спасателей в горах Кабардино-Балкарии (КБР), сообщили в среду в пресс-службе МЧС по региону.

"В 21:45 мск 26 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступила информация о том, что в Чегемском ущелье КБР парапланерист из Московской области 1968 года рождения совершил жесткую посадку на высоте около 1,6 тыс. м и нуждается в помощи", - говорится в сообщении.

Проведение поисково-спасательных работ запланировано с наступлением светлого времени суток 27 сентября.

Начальник нальчикского подразделения Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Мухаммат Гулиев сообщил, что парапланерист планировал многодневный перелет.

"50-летний парапланерист из Московской области, который совершил жесткую посадку в горах Кабардино-Балкарии, планировал совершить многодневный перелет. Он хорошо подготовился, говорит, что у него есть запас воды и еды на два дня, но сейчас чувствует себя плохо, жалуется на боли в области ребер. В настоящее время он находится на высоте около 1,6 тыс.м между Безенгийским ущелье и Верхней Балкарией (Черекское ущелье)",- сказал Гулиев.

Собеседник агентства отметил, что возможно для спасательных работ будет привлечен вертолет. "Завтра по погоде будем принимать решение как его забирать, если будет погода, запросим вертолет",- добавил Гулиев.