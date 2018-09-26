В Петербурге задержали адвоката, подозреваемого в мошенничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Адвокат юридической компании "Регион" Михаил Федотов задержан при получении 30 млн рублей в своем кабинете. Как сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу, его подозревают в покушении на мошенничество.

"Уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество" возбуждено в отношении адвоката Михаила Федотова. В служебном кабинете "Коллегии адвокатов "Регион", расположенном на улице Марата, он был задержан сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области", - сказали в пресс-службе.

По данным управления, адвокат Федотов получил информацию от юриста коммерческой структуры Сергея Зимина о том, что в линейном отделе МВД России на водном транспорте есть уголовное деле о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, в рамках которого в процессуальном статусе свидетелей были допрошены руководители ряда коммерческих структур. После этого Федотов, по версии следствия, вступил с Зиминым в сговор, направленный на хищение денег. Так, Федотов и Зимин сообщили руководителям фирм ложные сведения о якобы имеющейся у них информации о намерении следствия привлечь их к уголовной ответственности. При этом оба заявили, что за 30 млн рублей этого можно избежать.

Под предлогом передачи денег сотрудникам полиции на водном транспорте, транспортной прокуратуры и Кингисеппской таможни за непривлечение предпринимателей к уголовной ответственности Федотов получил от одного из коммерсантов муляж денежных средств на сумму 30 млн рублей, после чего адвокат был задержан. Предававший ему деньги предприниматель действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия "оперативный эксперимент".

В настоящее время правоохранители разыскивают Сергея Зимина. Расследование дела продолжается.