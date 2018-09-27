Суд досрочно освободил мать лидера банды из Кущевки Цапка

КРАСНОДАР, 27 сентября. /ТАСС/. Мать покойного лидера банды из Кущевки Сергея Цапка Надежда, осужденная на 7,5 лет лишения свободы за мошенничество, досрочно вышла на свободу, сообщили в четверг ТАСС в Усть-Лабинском районном суде Краснодарского края.

"Она [Надежда Цапок] обратилась в суд с ходатайством пересчитать срок лишения свободы в связи с изменениями в законодательство", - сказала представитель суда, подтвердив данные СМИ о том, что в настоящее время Цапок вышла свободу.

Надежду Цапок летом 2016 года приговорили к семи с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима с учетом времени пребывания в тюрьме. Она была признана виновной по статье об особо крупном мошенничестве. Две сообщницы Цапок - Надежда Гряник и Екатерина Стукало получили 3 года 2 месяца и 3 года 6 месяцев соответственно. Последней предоставлена отсрочка отбывания наказания до достижения детьми 14-летнего возраста.

По версии следствия, вместе с двумя сообщницами Цапок представила в территориальный отдел Росреестра фальшивые документы о праве собственности на земельные участки площадью свыше 180 га, более половины из которых впоследствии перешли в ее владение. В итоге Кущевскому району был причинен ущерб в размере более 3 млн рублей. Заседания Кущевского районного суда по делу о мошенничестве с землей неоднократно переносились из-за болезни подсудимой и ее защитников. В ходе последнего судебного заседания гособвинитель просил признать Цапок виновной и назначить ей наказание в виде 7,5 лет лишения свободы.

В декабре 2014 года суд признал Цапок виновной по другому делу о мошенничестве и приговорил ее к 6,5 годам лишения свободы с учетом части срока, не отбытого по другому делу, а также штрафу в 500 тыс. рублей. Ранее Цапок была осуждена на 3 года за незаконное получение субсидий на 15 млн рублей.

Банда Сергея Цапка орудовала в кубанской станице Кущевская с 1998 по 2010 год. По данным следователей, на счету преступников 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек в доме фермера Сервера Аметова. 19 ноября 2013 года суд приговорил Сергея Цапка к пожизненному заключению, в июле 2014 года он скончался в СИЗО от инсульта.