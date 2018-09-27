Представителя Порошенко включили в судебный процесс по "Механику Погодину"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Так называемый постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин включен в судебный процесс, касающийся блокировки российского танкера "Механик Погодин" в украинском порту Херсон, на стороне капитана порта пограничной службы, сообщается в четверг на сайте судовладельца - компании "В. Ф. Танкер".

"Херсонский административный суд в ходе подготовки рассмотрения иска ООО "В.Ф. Танкер" против капитана порта пограничной службы о незаконном задержании судна "Механик Погодин" удовлетворил ходатайство представителя президента Украины в Крыму Бориса Бабина о вступлении в дело в качестве третьего лица на стороне ответчиков. Напомним, что именно Борис Бабин первым из украинских чиновников стал публично требовать ареста "Механика Погодина", - говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины 10 августа заблокировала в порту Херсона российский танкер "Механик Погодин", на борту которого находится экипаж из 12 человек. По информации Бабина, танкер принадлежит российской компании, которая внесена в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны страны. Однако оператор судна - компания "В. Ф. Танкер" - заявила, что не числится ни в каких санкционных списках, в том числе украинских. Бабин также сообщил, что сейчас решается вопрос о передаче в суд дела для задержания "Механика Погодина", поэтому он пока не сможет покинуть порт.

Заместитель Бабина Изет Гданов 18 августа заявил, что Киев заблокировал в порту Херсона танкер на три года.