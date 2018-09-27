Детский омбудсмен Петербурга встретилась в СИЗО с подростками, избившими прохожих

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова встретилась в СИЗО с фигурантами дела о жестоком избиении прохожих в Таврическом саду. Об этом в четверг сообщается на сайте омбудмена.

"Светлана Агапитова побывала в следственном изоляторе и побеседовала с подростками, которые были арестованы в рамках уголовного дела "об избиении в Таврическом саду" <…> Жалоб на условия содержания никто из подростков детскому Уполномоченному не высказал <…> Родителей возмутило вольное обращение с персональными данными в СМИ <…> По [их] словам, личные страницы подростков в соцсетях быстро установили и организовали форменную травлю", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в конце августа компания несовершеннолетних около одного из домов по Таврической улице из хулиганских побуждений избила двух местных жителей, которые были госпитализированы, а также ограбили магазин.

По данным следствия, по этому делу были задержаны и арестованы четыре подростка, двое из которых на момент совершения преступления находились под следствием. Расследование находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета РФ.