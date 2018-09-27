Глава ЦАР заявил, что расследование гибели российских журналистов еще продолжается

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Расследование гибели трех российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР) еще ведется, по его итогам виновные будут привлечены к ответственности. Об этом заявил в четверг, отвечая на вопрос ТАСС, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

Случаи гибели российских журналистов в горячих точках за рубежом с 2000 года. Досье

"Центральноафриканское правительство и его службы приняли все меры, чтобы провести расследование, и теперь мы ждем результатов этого расследования, - сказал он. - Когда будут предоставлены выводы, правосудие примет решение о привлечении виновных к ответственности".

В конце июля в Центральноафриканской республике погибли российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, приехавшие в страну для работы над документальным фильмом. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве и направил в африканскую страну следственную группу.