Боеприпас упал в километре от села в Ингушетии во время военных учений

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Один боеприпас отклонился от траектории и упал без подрыва в километре от села Джейрах в Ингушетии в пятницу, никто не пострадал. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа.

"28 сентября при выполнении упражнений плановых стрельб подразделения реактивных систем залпового огня на полигоне "Тарское" в Северной Осетии один из боеприпасов отклонился от траектории и упал без подрыва на удалении более одного километра от сельского поселения Джейрах. Снаряд в боевой режим не взводился. Упавший боеприпас угрозы населению не представлял, был оперативно утилизирован саперным подразделением соединения", - уточняется в сообщении.

Причины инцидента устанавливает комиссия Южного военного округа.

Сейчас около 300 человек возвращаются в свои дома в селе Джейрах после того, как у здания РОВД упал снаряд, сообщил ТАСС замглавы Джейрахского района Джамали Евкуров.

"Две ракеты прилетели, одна взорвалась, вторая не взорвалась, просто упала возле РОВД. Эвакуировали где-то 300 человек, снаряды подорвали, никто не пострадал. На месте работали правоохранительные органы, МЧС, администрация района, представители силовых структур, саперы", - сказал Евкуров.

По его словам, дорога, ведущая в район, открыта, обстановка спокойная.