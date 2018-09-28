Теплотрассу в Петербурге, из-за прорыва которой погибли люди, проверяли в 2017 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Теплотрасса, из-за прорыва которой в ночь на пятницу в центре Петербурга погибли двое молодых людей, прошла экспертизу промышленной безопасности в 2017 году. Срок ее эксплуатации был утвержден до 2020 года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе компании "Теплосеть Санкт-Петербурга", эксплуатирующей магистральные трубопроводы города и внутриквартальные сети города.

Прорыв трубы с кипятком произошел около 3:00 мск в пятницу на Измайловском проспекте Санкт-Петербурга. Под асфальт провалились две машины, кипяток хлынул в кафе, которое находилось в подвальном помещении. Двое молодых людей, находившихся в заведении, погибли от термических ожогов. Возбуждено уголовное дело.

"Дефектный участок трубы в 2017 году проходил экспертизу промышленной безопасности, и ему был назначен срок безопасной эксплуатации до сентября 2020 года. За последние шесть лет инцидентов на данном участке не происходило", - сказали в пресс-службе.

На данный момент на месте прорыва теплотрассы на Измайловском проспекте, 20 окончены основные следственные мероприятия, эвакуированы пострадавшие автомобили. Специалисты "Теплосети" ликвидируют неисправности трубопровода.

По данным следствия, двое молодых людей и девушка арендовали один из залов в кафе на Измайловском проспекте. Около 3:00 мск поступило сообщение о прорыве трубы рядом с заведением. Посетители кафе были эвакуированы. Как сообщили ТАСС сотрудники кафе, уже после эвакуации молодые людей вернулись в зал, чтобы забрать оставленные там вещи. "Девушка мерзла - ребята спустились за курткой. Больше они не вернулись", - рассказали агентству очевидцы.

По словам сотрудников кафе, на момент ЧП затопленными оказались около 300 кв. м заведения, вода поднялась на полметра. Администраторы заведения сообщили ТАСС, что имущество кафе "уничтожено на 100%", не уточнив, будут ли требовать возмещения убытков. По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц".