В Японии из-за тайфуна "Трами" отменили почти 400 авиарейсов

ТОКИО, 29 сентября. /ТАСС/. Почти 400 внутренних авиарейсов было отменено в Японии из-за тайфуна "Трами", который движется по направлению к японским островам. Об этом в субботу сообщило общественное телевидение NHK.

Отмечается, что к настоящему времени было отменено 386 авиарейсов, связывающих юг Японии с остальными частями страны. Международные авиаперелеты удар стихии на данный момент не затронул.

В настоящее время тайфун "Трами" находится в районе южной японской префектуры Окинава и движется на северо-восток по направлению к основной части Японии. Ожидается, что в центральном районе страны Канто он окажется к вечеру воскресенья.