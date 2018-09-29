Частный вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Якутии

ТАСС, 29 сентября. Частный вертолет, на борту которого находился один человек, совершил жесткую посадку в Якутии. Об этом в субботу сообщает управление МЧС по Якутии.

"29.09.2018 г. в Момском районе в 27 км от населенного пункта Сасыр произошла жесткая посадка вертолета Robinson, следующего по маршруту: Среднеколымск - Усть-Нера Оймяконского района", - говорится в сообщении. Уточняется, что на борту частного вертолета находился один человек - капитан судна.

По информации МЧС, пилот вышел на связь по спутниковому телефону и сообщил, что находится в ущелье.

На место происшествия вылетел вертолет Ми-8.

Как сообщили в службе спасения республики, поиски вертолета затруднены из-за снегопада. "Спасатели сейчас находятся в Хонуу [райцентр Момского района], поиск безрезультатный пока из-за сильного снега, нет возможности визуально смотреть. На место выехала вездеходная техника из Момского района. Две группы (включая авиационную - прим. ТАСС) ведут поиск, но пока безрезультатно", - отметил собеседник агентства.