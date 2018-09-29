У генконсульства РФ нет данных о задержании российского судна в Южной Корее

СЕУЛ, 29 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Российское генеральное консульство в Пусане не располагает информацией о задержании властями российского судна "Севастополь", принадлежащего владивостокской компании "Гудзон". Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в субботу консул РФ в Пусане Роман Быков.

"У нас нет информации, обращение от судовладельца не поступало", - сказал он.

О задержании судна сообщил ранее инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) во Владивостоке Петр Осичанский. По его словам, причиной могут быть санкции США.

Минфин США 21 августа объявил о расширении санкционных списков по КНДР. В них внесены базирующиеся в РФ "Судоходная компания "Гудзон" и компания Primorye Maritime Logistics. В документе также значатся шесть судов под российским флагом: "Патриот", "Нептун", "Белла", "Богатырь", "Партизан" и "Севастополь". Предполагается, что ограничительные меры введены в связи с подозрениями в участии компаний в поставках топлива для КНДР.