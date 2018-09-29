СЕУЛ, 29 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Власти Южной Кореи запретили российскому судну "Севастополь" покидать порт Пусан до дальнейших распоряжений. Об этом сообщил в субботу корреспонденту ТАСС консул РФ в Пусане Роман Быков.

"Есть соответствующее распоряжение, подписанное министром морских дел Республики Корея", - отметил Быков. По его словам, причины этого в письме не указаны. "При этом о задержании или аресте судна речь не идет. Ситуация такова, что "Севастополь" просто не может покинуть порт Пусан до получения дополнительных указаний со стороны южнокорейского министерства", - сказал консул.

Он отметил, что судно находилось в порту с середины августа для прохождения ремонта, который уже почти завершен. "Севастополь" уже готовился покинуть порт", - указал Быков.

По его словам, на борту судна находятся 14 членов команды - все граждане РФ. Представители генконсульства связались с капитаном, судовладельцем и матросами. "Они не ограничены в сходе на берег, могут свободно выходить в город. С топливом и питанием у них проблем нет", - сообщил консул.

Генконсульство продолжает выяснять причины запрета на выход из порта, однако пока официальных разъяснений с южнокорейской стороны не поступало, добавил Быков.

Санкции США

О задержании судна сообщил ранее инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) во Владивостоке Петр Осичанский. По его словам, причиной могут быть санкции США.

Минфин США 21 августа объявил о расширении санкционных списков по КНДР. В них внесены базирующиеся в РФ "Судоходная компания "Гудзон" и компания Primorye Maritime Logistics. В документе также значатся шесть судов под российским флагом: "Патриот", "Нептун", "Белла", "Богатырь", "Партизан" и "Севастополь". Предполагается, что ограничительные меры введены в связи с подозрениями в участии компаний в поставках топлива для КНДР.