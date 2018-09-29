Владелец "Севастополя" заявил, что у других судов компании нет проблем из-за санкций США

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Судоходная компания "Гудзон", чьи суда включены в санкционный список минфина США по КНДР, заявила, что пока проблемы из-за санкций возникли только у задержанного в Южной Корее "Севастополя". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Геннадий Кононенко.

Минфин США 21 августа объявил о расширении санкционных списков по КНДР. В него включены шесть судов под российским флагом, которых подозревают в поставках топлива для КНДР. "Гудзону", по данным сайта компании, принадлежит пять из них - "Нептун", "Белла", "Богатырь", "Партизан" и "Севастополь". В субботу, 29 сентября, инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) во Владивостоке Петр Осичанский, сообщил о задержании судна "Севастополь" в южнокорейском порту Пусан.

"Да нет, никаких проблем не было", - сказал Кононенко в ответ на вопрос были ли проблемы из-за санкций США у других судов компании. Он добавил, что согласно письму, полученному компанией от властей Южной Кореи, судно задержано "до особого распоряжения", и его освобождение зависит от взаимодействия властей России и Кореи. При этом он отметил, что компания уже связывалась с МИД РФ, а в субботу, 29 сентября, утром с моряками общались представители посольства РФ в Южной Корее.

"Понимания, когда выйдет судно из порта нет. У судна был контракт, по которому оно должно было работать, сегодня оно должно было уйти", - отметил он, пояснив, что экипаж из 12 человек на судне "Севастополь" обеспечен водой и продовольствием. Члены команды никак не ограничены в передвижениях, задержан только корабль.

"Судно стоит у причала, они [члены экипажа] могут быть на судне, могут в городе быть. Никто никак не ограничен, еда есть, продовольствие, запасы, все в штатном режиме, кроме того, что правительство Южной Кореи инициировало задержание", - сказал он.

Позже от российского консульства в Пусане стало известно, что распоряжением министра морских дел Республики Корея судну запрещено покидать порт, о задержании или аресте речь не идет. В порт многоцелевое грузовое судно прибыло в середине августа для прохождения ремонта.

О компании

Судоходная компания "Гудзон" основана в 2003 году. По размещенной на сайте компании информации, в ее собственности имеются многоцелевые грузовые суда, суда для перевозки генеральных и навалочных, опасных, сборных, негабаритных, тяжеловесных грузов, нефтеналивной флот. География заходов судов компании включает всё Дальневосточное побережье, страны Юго-Восточной Азии, Восточный сектор Арктики. Также судоходная компания выполняет морские перевозки на Камчатку, Сахалин, Магадан, в Китай, морские грузоперевозки Северным морским путем.

Многоцелевое грузовое судно ходит под флагом РФ, является универсальным, перевозит обширную номенклатуру грузов в любой порт мира. Способен при помощи кранов загружать негабаритные грузы - до 500 тонн/место.