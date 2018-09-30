Власти Индонезии заявили, что более 70 иностранцев оказались в эпицентре землетрясения

ТАСС, 30 сентября. Более 70 иностранцев оказались в момент сильного землетрясения в индонезийской провинции Центральный Сулавеси, большинство из них находятся в безопасности. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.
"На данный момент мы не можем установить местонахождение трех граждан Франции, одного малайзийца. Кроме того, известно, что гражданин Республики Корея оказался под завалами гостиницы в городе Палу (административный центр провинции)", - рассказал чиновник.
По его словам, "остальные 66 иностранцев, среди которых граждане Бельгии, Вьетнама, Германии, Китая, Сингапура, Таиланда, находятся в безопасности, некоторые уже вылетели в Джакарту".
По данным посольства РФ в Индонезии, информации о нахождении россиян в районах, пострадавших от землетрясения, не поступало.
Большинство туристов, прибывающих на остров Сулавеси, выбирают для отдыха южную часть, в том числе город Макассар (административный центр провинции Южный Сулавеси), который находится на расстоянии около 900 км от Палу.
По последним данным национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий, в провинции Центральный Сулавеси в результате удара стихии погибли 832 человека, более 540 получили тяжелые травмы. Кроме того, свои дома были вынуждены покинуть как минимум 16 тыс. местных жителей, были разрушены тысячи строений.