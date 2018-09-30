СМИ: суд в Словакии арестовал четырех обвиняемых в убийстве журналиста Куциака

ТАСС, 30 сентября. Словацкий суд в воскресенье отправил под арест четырех обвиняемых по делу об убийстве репортера братиславского сетевого издания Aktuality.sk Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. Об этом сообщило Словацкое радио.
Под стражу взяты 44-летняя жительница города Комарно (Южная Словакия) Алена Жужова, которой вменяется заказ преступления, а также предполагаемый киллер 40-летний Томаш Сабо, работавший ранее полицейским следователем в том же городе, его родственник Мирослав Марчек и их пособник Золтан Андруско.
Полицейский спецназ задержал всех фигурантов дела в прошедшие четверг и субботу.
Куциак и его невеста были убиты 21 февраля 2018 года в селе Велка-Мача, расположенном в районе города Галанта Трнавского края на западе Словакии. Журналист расследовал коррупцию во властных структурах Словакии и сообщил о наличии контактов двух высокопоставленных чиновников аппарата правительства с итальянской мафиозной группировкой "Ндрангета". Это привело к общественно-политическому кризису в республике и отставке с поста премьера лидера партии "Направление - социальная демократия" Роберта Фицо, место которого занял его ближайший соратник Петер Пеллегрини.
Смерть словацкого репортера за последние 10 лет стала пятым убийством журналиста в государства-членах Евросоюза.