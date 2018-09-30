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В Калининграде задержан мужчина, напавший с лопатой на ребенка

Как сообщили в пресс-службе МВД, 49-летний подозреваемый состоит на учете в психневродиспансере

ТАСС, 30 сентября. Подозреваемый в нападении с лопатой на восьмилетнего ребенка задержан в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ в мессенджере Tam Tam.

"Напавший с лопатой на восьмилетнего ребенка задержан. С задержанным проводятся необходимые следственные действия, проверяется его возможная причастность к совершению других аналогичных преступлений", - сообщили в СК.

49-летний мужчина подозревается в покушении на убийство ребенка, которого с рублеными ранами головы обнаружили прохожие в садовом товариществе "Чайка" в Калининграде.

В свою очередь в пресс-службе МВД ТАСС сообщили, что подозреваемый состоит на учете в психневродиспансере. Предварительно установлено, что он находится на психиатрическом учете.

"На месте работает следственно-оперативная группа. Следственные действия продолжаются", - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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