В Иркутске горит мебельный гипермаркет на площади 4 тыс. кв. м

Уголовное дело возбуждено в связи со смертью ребенка в школе в Крыму

Дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, которая предполагает до трех лет лишения свободы

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