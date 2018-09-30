В Иркутске горит мебельный гипермаркет на площади 4 тыс. кв. м

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Мебельный гипермаркет загорелся в Иркутске, сообщили ТАСС в экстренных службах Иркутской области.
"По предварительный информации, в мебельном гипермаркете на улице Рабочего штаба загорелась кровля. Общая площадь пожара составляет 4 тыс. кв. м", - сказал собеседник агентства. По его словам, произошло частичное обрушение кровли.
В свою очередь в Главном управлении МЧС по Иркутской области сообщили, что пожару присвоен третий номер сложности. Данных о пострадавших нет. На месте пожара работают пожарные расчеты.