{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Иркутске горит мебельный гипермаркет на площади 4 тыс. кв. м

Произошло частичное обрушение кровли, сообщили в экстренных службах региона

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Мебельный гипермаркет загорелся в Иркутске, сообщили ТАСС в экстренных службах Иркутской области.

"По предварительный информации, в мебельном гипермаркете на улице Рабочего штаба загорелась кровля. Общая площадь пожара составляет 4 тыс. кв. м", - сказал собеседник агентства. По его словам, произошло частичное обрушение кровли.

В свою очередь в Главном управлении МЧС по Иркутской области сообщили, что пожару присвоен третий номер сложности. Данных о пострадавших нет. На месте пожара работают пожарные расчеты.

Теги
РоссияИркутская область
Уголовное дело возбуждено в связи со смертью ребенка в школе в Крыму
Дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, которая предполагает до трех лет лишения свободы
Читать полностью