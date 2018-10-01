Жестко севший в Якутии вертолет принадлежит предпринимателю

ТАСС, 1 октября. Пропавший в Момском районе Якутии вертолет принадлежит предпринимателю Александру Новосельцеву. Об этом ТАСС сообщил глава Среднеколымского района Евгений Слепцов.

Ранее местные СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что владельцем пропавшего в Момском районе вертолета оказался среднеколымский предприниматель Александр Новосельцев. Слепцов подтвердил ТАСС эту информацию, сообщив однако, что дополнительных подробностей не знает.

Согласно официальному справочнику организаций и предприятий Среднеколымского района, Александр Новосельцев является руководителем организации коммунального комплекса "ИП Новосельцев А. А."

29 сентября частный вертолет Robinson вылетел из Среднеколымска в Усть-Неру. В районе села Сасыр Момского района Якутии пилот был вынужден совершить аварийную посадку. По информации МЧС, пилот вышел на связь по спутниковому телефону и сообщил, что находится в ущелье.

В понедельник поиски были возобновлены.