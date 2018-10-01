Власти Индонезии подтвердили побег 1,2 тыс. заключенных из тюрем после землетрясения

ТАСС, 1 октября. По меньшей мере 1,2 тыс. заключенных сбежали из трех тюрем, расположенных в провинции Центральный Сулавеси, после произошедшего там землетрясения. Об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на официального представителя министерства юстиции страны.

"Я уверен, что заключенные сбежали из-за страха пострадать от подземных толчков. Очевидно, что для них это вопрос жизни и смерти", - приводит агентство его слова. Отмечается, что заключенные совершили побег из переполненных тюрем в городе Палу и регентсве Дунгала в провинции Центральный Сулавеси.

В тюрьме регентства Дунгала, из которой сбежали 343 человека, во время землетрясения начался пожар. Большинство из заключенных, как указывает агентство, были осуждены за коррупцию и преступления, связанные с наркотиками.

В воскресенье, 30 сентября, газета The Jakarta Post сообщила о побеге более 100 заключенных из тюрьмы, расположенной в провинции Центральный Сулавеси.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Центральный Сулавеси 28 сентября, в течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 3-5 м. По последним данным, в результате стихии погибли более 1,2 тыс. человек, сотни получили тяжелые ранения. Кроме того, свои дома были вынуждены покинуть как минимум 16 тыс. местных жителей, были разрушены тысячи домов, гостиниц, торговых центров.