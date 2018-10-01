Пилот упавшего в Якутии вертолета перестал выходить на связь

ТАСС, 1 октября. Пилот вертолета, совершившего жесткую посадку в Момском районе Якутии, на протяжении дня не связывался со спасателями и перестал отправлять свои координаты. Об этом ТАСС сообщили в единой диспетчерской службе Момского района.

"Сегодня пилот не выходил на связь и не отправлял координаты по GPS-трекеру", - сообщили в службе.

По данным собеседника агентства, существует вероятность, что на обоих устройства села батарея. Однако точная причина, по которой пилот перестал связываться со спасателями, остается неизвестной.

29 сентября частный вертолет "Робинсон" вылетел из Среднеколымска в Усть-Неру. В районе села Сасыр Момского района пилот был вынужден совершить аварийную посадку. По информации МЧС, пилот вышел на связь по спутниковому телефону и сообщил, что находится в ущелье. 1 октября поиски были приостановлены из-за плохих метеоусловий.