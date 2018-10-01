Посол Южной Кореи ожидает, что ситуация вокруг "Севастополя" решится во вторник

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Посол Южной Кореи в России У Юн Гын ожидает, что ситуация вокруг задержания российского судна "Севастополь" окончательно разрешится во вторник.

"Мы ожидаем, что отношения между РФ и Республикой Корея будут и дальше успешно развиваться. Я ожидаю, что ситуация вокруг "Севастополя" окончательно решится завтра", - сказал дипломат журналистам в понедельник.

Ранее сообщалось, что власти Южной Кореи запретили судну "Севастополь" выход из порта Пусан. По словам консула РФ в этом городе Романа Быкова, сухогруз находился в порту с середины августа для прохождения ремонта, который близился к завершению. На борту судна находятся 14 членов команды - все граждане РФ. По информации российского дипломата, экипаж в порядке, на борту имеется все необходимое, а сам сухогруз готовится к рейсу.

Судовладелец "Севастополя" "Судоходная компания "Гудзон" подпала под ограничительные меры США, введенные 21 августа в связи с подозрениями в участии компании в поставках топлива для КНДР.