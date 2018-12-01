Из-за схода грузовых вагонов в Омской области возможна задержка семи поездов из Москвы

ОМСК, 1 декабря. /ТАСС/. Задержки семи поездов, следующих из Москвы, возможны из-за схода грузовых вагонов в Омской области. Об этом сообщается на сайте Свердловской железной дороги.

"30 ноября в 21:27 мск на перегоне пост 46 км - Мангут двухпутного электрифицированного участка Называевская - Ишим Тюменского региона Свердловской железной дороги произошел сход вагонов грузового поезда. В результате происшествия нарушен габарит по соседнему пути, повреждена контактная сеть. По предварительной информации, возможны задержки ряда пассажирских поездов: №096 Москва - Барнаул, №055 Москва - Красноярск, №076 Москва - Нюренги, №118 Москва - Новокузнецк, №068 Москва - Абакан, №02 Москва - Владивосток, №070 Москва - Чита", - сообщается на сайте.

В пресс-службе Омского региона Западно-Сибирской железной дороги ТАСС рассказали, что ночью два поезда были отправлены в объезд поврежденного участка дороги, через Исилькуль (Омская область). "Правда, когда движение по второму пути на поврежденном участке было восстановлено, 67-й поезд (Абакан - Москва) был возвращен в Омск и отправлен снова через Называевск", - сказал собеседник агентства.

Сход грузовых вагонов произошел на участке Называевская - Ишим Свердловской железной дороги. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Называевского района Омской области, произошел сход грузового военного состава 2138. С рельсов сошел 71 вагон, 21 перевернулся, из них пять - это цистерны с мазутом.

В пресс-службе Свердловской железной дороги отметили, что "пострадавших и угрозы экологической безопасности нет". "На место происшествия выехали восстановительные поезда станций Ишим, Тюмень и Называевская", - добавили в пресс- службе.