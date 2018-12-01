Два человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса с детьми в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Два человека, по предварительным данным, погибли в Красноярском крае в ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились дети. Об этом сообщили ТАСС в субботу в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Таймыра.

"ДТП произошло с участием микроавтобуса Volkswagen. По предварительным данным, двое погибших - взрослые", - сообщили в ЕДДС.

В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю сообщили, что ДТП произошло с участием грузового автомобиля и микроавтобуса на автодороге Дудинка - Алыкель - Норильск.

"По предварительным данным, сегодня утром на 20-м км автодороги водитель микроавтобуса Volkswagen допустил столкновение со стоящим на полосе движения автомобилем "КамАЗ". В микроавтобусе находилось девять человек, шесть из которых дети в возрасте 13-14 лет. В результате ДТП водитель иномарки и пассажир погибли на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе.

Подростки и пассажирка микроавтобуса досталвены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, добавили в МВД региона.