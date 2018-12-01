В Казани три школьника отравились крысиным ядом

КАЗАНЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку после отравления трех учеников одной из школ Казани. Об этом в субботу сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Надзорное ведомство установит все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки специалисты дадут правовую оценку действиям ответственных должностных лиц.

Как уточнил журналистам руководитель пресс-службы прокуратуры Татарстана Руслан Галиев, отравились девочка и два мальчика. Яд в гранулах нашла девочка в одном из школьных помещений, после чего его попробовали она и еще двое детей. "Все живы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал он.

Ранее управление Роспотребнадзора по Татарстану сообщило, что выясняет ситуацию с отравлением трех школьников крысиным ядом.

"В ходе обследования, рассмотрения документов и опроса персонала школы установлено, что дератизационные обработки (от грызунов) проводятся фирмой дезинфекционного профиля по договору. Выявлены нарушения при организации и проведении обработок, в том числе приманка для грызунов была разложена в доступном для детей месте", - говорится в сообщении на сайте управления.