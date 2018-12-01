СМИ: протестующие во Франции подожгли префектуру департамента Верхняя Луара

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Крупный пожар произошел в здании префектуры департамента Верхняя Луара на юге Франции. Как сообщает в субботу радио France Info, поджог устроили участники акции протеста "желтых жилетов".

По его информации, неизвестные забросали здание префектуры в городе Пюи-ан-Веле бутылками с зажигательной смесью. В результате огонь перекинулся на соседние административные постройки. Сейчас, уточняет радиостанция, пожар удалось локализовать.

Пострадал ли кто-то в результате происшествия, не уточняется.