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В Сочи мужчина привлек на строительство несуществующего жилищного комплекса 40 млн рублей

Подозреваемый заключен под стражу

КРАСНОДАР, 3 декабря. /ТАСС/. Житель Сахалинской области обвиняется в обмане дольщиков в Сочи на сумму более 40 млн рублей. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По ее данным, 61-летний обвиняемый не получил разрешение на строительство двух многоквартирных жилых домов, однако с 2014 по 2017 годы привлекал деньги потерпевших под видом долевого участия в строительстве жилищного комплекса в садовом товариществе Сочи. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 40 миллионов рублей.

"Расследование уголовного дела продолжается, в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

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