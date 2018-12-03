В Сочи мужчина привлек на строительство несуществующего жилищного комплекса 40 млн рублей

КРАСНОДАР, 3 декабря. /ТАСС/. Житель Сахалинской области обвиняется в обмане дольщиков в Сочи на сумму более 40 млн рублей. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По ее данным, 61-летний обвиняемый не получил разрешение на строительство двух многоквартирных жилых домов, однако с 2014 по 2017 годы привлекал деньги потерпевших под видом долевого участия в строительстве жилищного комплекса в садовом товариществе Сочи. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 40 миллионов рублей.
"Расследование уголовного дела продолжается, в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.