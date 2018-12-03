На юго-востоке Москвы неизвестные отобрали у мужчины сумку с 40 млн рублей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Полицейские ввели план "Перехват" после разбойного нападения на мужчину на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестные напали на мужчину и отобрали у него сумку с деньгами на Волгоградском проспекте в Москве. По предварительной информации, сумма ущерба составила около 40 млн рублей", - сказал собеседник агентства, отметив, что неизвестные скрылись на Mercedes. Для розыска и задержания подозреваемых в городе введен план "Перехват".

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтверди факт преступления.