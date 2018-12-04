СМИ: Карлос Гон может остаться под арестом до конца года

ТОКИО, 4 декабря. /ТАСС/. Бывший глава японского автомобилестроительного концерна Nissan Карлос Гон может остаться в предварительном заключении до конца года без предъявления официального обвинения. С этой целью Токийская прокуратура планирует повторно арестовать его 10 декабря по подозрению в сокрытии доходов, сообщает во вторник газета Sankei Shimbun .

Карлос Гон уже был арестован 19 ноября по подозрению в том, что он задекларировал только половину из 10 млрд иен (около $88 млн), выписанных ему в 2010-2015 годах в качестве вознаграждения за работу на посту главы Nissan. По этому делу был арестован также член совета директоров корпорации Грег Келли.

30 ноября суд разрешил продлить пребывание под стражей арестованных еще на 10 дней. Однако после этого им нужно предъявить официальные обвинения или отпустить. Новый арест позволит оставить подозреваемых под стражей еще до 30 декабря. На этот раз он может быть предпринят по подозрению в том, что Карлос Гон не задекларировал в период с 2015 по 2017 годы доход в размере 4 млрд иен (около $35,2 млн).

Как ранее сообщал телеканал NHK, Карлос Гон свою вину отрицает.

После ареста он был смещен с постов председателей совета директоров Nissan и связанной с ней корпорации Mitsubishi Motors, которые входят в трехсторонний альянс с французской Renault. Главой французской корпорации Карлос Гон пока формально остается. В то же время Nissan уже давал понять, что намерен пересмотреть отношения в альянсе, поскольку считает их неравноправными. В настоящее время Renault имеет 43,4% акций Nissan, обладает правом назначать руководителя этой корпорации и членов совета ее директоров. Nissan имеет 15% акций Renault и лишен там права голоса. Правительство Франции, которое обладает самым большим пакетом акций в Renault, выступает за сохранение нынешнего баланса сил в альянсе.