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Авиакомпания "Аврора" опровергла информацию о разгерметизации следовавшего в Японию борта

Представители компании пояснили, что самолет вернулся во Владивосток по технической причине

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. Пресс-служба авиакомпании "Аврора" опровергает появившиеся в СМИ сообщения о якобы разгерметизации самолета, летевшего из Владивостока в Токио (Япония). Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе "Авроры".

Ранее местные и федеральные СМИ сообщили о разгерметизации самолета "Авроры", из-за которой ему в понедельник пришлось вернуться в аэропорт Владивосток. Посадка произошла в штатном режиме, о пострадавших не сообщалось.

"Рейс в Токио вылетел по расписанию 3 декабря в 10:40 (03:40 мск), и в 11:30 произошел возврат воздушного судна в аэропорт Владивосток по технической причине. Хочу уточнить, что это была некорректная работа панели указателей показаний давления, а фактической разгерметизации, как уже пишут некоторые СМИ, не было", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, на момент происшествия на борту самолета находились 25 пассажиров.

На время ожидания замены самолета пассажиры находились в здании аэровокзала. В 13:38 они вылетели в Японию другим бортом.

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