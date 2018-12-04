В Италии арестовали предполагаемого главу мафии "Коза ностра"

РИМ, 4 декабря. /ТАСС/. Не менее 46 человек задержаны на острове Сицилия в рамках расследования о новом "куполе" местной мафии "Коза ностра". Как сообщает во вторник агентство ANSA, речь идет о новой верхушке мощной преступной организации.

Как уточняет агентство, среди задержанных предполагаемый главарь "купола" - 80-летний Сеттимино Минео, который считается "хранителем сокровищ". Следователи полагают, что он взял под свой контроль большую часть "Коза ностра" после ареста "крестного отца" Тото Риина. Минео неоднократно уже приговаривался и отбывал тюремные сроки, в том числе по делу об убийстве судьи Джованни Фальконе.

Предполагалось, что "купол", своего рода генеральный совет мафии, не собирался в последние годы. Реальным "крестным отцом" "Коза ностра" считается Маттео Мессина Денаро - самый разыскиваемый преступник Италии. Он на протяжении десятилетия находится в розыске, и никто не знает, как он точно выглядит. Некоторые раскаявшиеся мафиози, которые пошли на сотрудничество с правоохранительными органами, отрицают, что Денаро мог возглавить "Коза ностра", поскольку он представляет клан из Трапани, а традиционно "крестные отцы" происходят из Корлеоне (к югу от Палермо).

После арестов Риины и его преемника - недавно скончавшегося в тюрьме Бернардо Провенцано - "Коза ностра" превратилась в фрагментированную организацию с большим количеством кланов.