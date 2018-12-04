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Минобороны Армении сообщает о потере связи с штурмовиком Су-25

Сообщается, что летательный аппарат выполнял учебный полет

ЕРЕВАН, 4 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны Армении сообщает о потере связи во вторник утром с штурмовиком Су-25, выполняющим учебный полет. Такое заявление распространила пресс-служба оборонного ведомства.

"4 декабря в районе 10:20 (09:20 мск - прим. ТАСС), была потеряна связь со штурмовиком Су-25 ВС Армении, который выполнял учебно-тренировочный полет. Самолет взлетел с аэропорта в Гюмри в 10:06 (09:06 мск)", - сообщают в пресс-службе оборонного ведомства.

В Минобороны подчеркивают, что идут поисково-спасательные работы.

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