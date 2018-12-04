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В Москве из бизнес-центра "Эрмитаж Плаза" эвакуированы более 1,5 тыс. человек

По сообщениям источника в экстренных службах, в здании произошло возгорание

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. человек эвакуированы из бизнес-центра "Эрмитаж Плаза", где, по предварительной информации, произошло возгорание. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожарные проверяют здание бизнес-центра "Эрмитаж Плаза" на Краснопролетарской улице, д. 4/2, после информации о возгорании. До прибытия пожарных из здания эвакуировано более 1,5 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работают экстренные службы и пожарные, дальнейшая информация уточняется.

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