В Москве из бизнес-центра "Эрмитаж Плаза" эвакуированы более 1,5 тыс. человек

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. человек эвакуированы из бизнес-центра "Эрмитаж Плаза", где, по предварительной информации, произошло возгорание. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожарные проверяют здание бизнес-центра "Эрмитаж Плаза" на Краснопролетарской улице, д. 4/2, после информации о возгорании. До прибытия пожарных из здания эвакуировано более 1,5 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работают экстренные службы и пожарные, дальнейшая информация уточняется.