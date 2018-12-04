ГП потребовала от УФСИН Приамурья устранить нарушения в колонии после скандала с Цеповязом

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Прокуратура внесла представление начальнику управления ФСИН по Амурской области после появления информации о привилегированных условиях содержания в колонии №3 члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

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"Начальнику регионального УФСИН было внесено представление на устранение нарушений закона", - сказал он.

Куренной напомнил, что ранее появились фотографии, на которых "Цеповяз и шашлыки жарит, и крабов ест, и пчел опекает всячески". "Мы неоднократно проводили проверку в колонии №3. Действительно, был установлен факт совершения должностными лицами действий в интересах Цеповяза", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир", напомнив, что следственным управлением СК по Амурской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

11 и 15 ноября в этой колонии проводились дополнительные проверки, по результатом которых начальнику УФСИН было внесено представление. Ранее летом оно вносилось начальнику колонии, тогда трое ее сотрудников были привлечены к административной ответственности.

Цеповяз в 2013 году был приговорен по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы, позднее срок наказания сократили на два месяца. По данным СК РФ, на счету банды Сергея Цапка, орудовавшей в станице Кущевской, 19 убийств, в том числе убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Сервера Аметова.