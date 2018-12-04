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СК начал проверку сообщений о нарушениях в детских домах-интернатах в Приамурье

Ранее о нарушениях сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Доследственная проверка назначена после сообщений о многочисленных нарушениях в детских домах-интернатах Амурской области, говорится в сообщении, разосланном во вторник пресс-службой регионального следственного управления СК РФ.

В понедельник на пленарном заседании Общественной палаты России уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о многочисленных нарушениях в детских домах-интернатах Амурской области, где у воспитанников, в частности, зафиксированы травмы. Также, по словам детского омбудсмена, в регионе фиксируются "многочисленные нарушения ведения и соблюдения финансовых интересов детей, имущественных прав" воспитанников в детских домах. Ранее во вторник губернатор Василий Орлов поручил в кратчайшие сроки проверить эту информацию.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Амурской области организовано проведение доследственной проверки фактов, изложенных в публикациях СМИ о выявленных многочисленных нарушениях в детских домах-интернатах Амурской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе в Амурской области работали заместители начальника отдела по обеспечению деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Елена Новосельцева и Валерия Гнедькова. Они проверяли организацию деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Новосельцева, в частности, отметила, что "в регионе есть позитивные моменты, но есть моменты, которые хотелось бы в работе субъекта несколько скорректировать".

Теги
РоссияКузнецова, Анна ЮрьевнаАмурская область
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