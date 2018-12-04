Осужденный за взятку советник экс-мэра Ярославля вышел из колонии условно-досрочно

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Бывший советник осужденного экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова Алексей Лопатин освободился во вторник из ИК-2 Рыбинска Ярославской области. Об этом ТАСС сообщил адвокат Лопатина Евгений Шприц.

Рыбинский городской суд Ярославской области 22 ноября удовлетворил ходатайство защиты Лопатина о досрочном освобождении.

"Алексей Лопатин освободился сегодня из ИК-2 Рыбинска", - сказал Шприц.

По версии следствия, в 2013 году Урлашов, его заместитель Дмитрий Донсков, а также советник Алексей Лопатин требовали 18 млн рублей от директора компании "Радострой" Сергея Шмелева, которая выполняла работы по содержанию дорог Ярославля. Еще одну взятку в размере 17 млн рублей Урлашов, по данным следователей, получил от гендиректора "Ярдостроя" Эдуарда Авдаляна. Деньги требовались для содействия в принятии решения о передаче компании контрольного пакета акций "Городского дорожного управления".

В августе 2016 года Кировский райсуд Ярославля признал Урлашова виновным в получении крупных взяток, приговорив к 12,5 года колонии строгого режима и штрафу в 60 млн рублей, а его бывшего советника Алексея Лопатина - к 7 годам колонии.