Пассажирский самолет Сочи - Краснодар вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Рейс компании UTair, следовавший из Сочи в Краснодар, вернулся в аэропорт вылета из-за неубравшегося шасси, пострадавших нет, сообщил во вторник ТАСС источник в авиационных кругах.
"Около 20:50 мск рейс UTair Сочи - Краснодар передал сигнал о возвращении из-за неубравшегося после взлета шасси. В 20:55 мск он сел в аэропорту Сочи", - сказал собеседник агентства.
На борту находились 34 человека, включая четырех членов экипажа, пострадавших нет. Пассажиры будут отправлены в Краснодар ближайшим рейсом.