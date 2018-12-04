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Пассажирский самолет Сочи - Краснодар вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности

Лайнер не смог убрать шасси после взлета

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Рейс компании UTair, следовавший из Сочи в Краснодар, вернулся в аэропорт вылета из-за неубравшегося шасси, пострадавших нет, сообщил во вторник ТАСС источник в авиационных кругах.

"Около 20:50 мск рейс UTair Сочи - Краснодар передал сигнал о возвращении из-за неубравшегося после взлета шасси. В 20:55 мск он сел в аэропорту Сочи", - сказал собеседник агентства.

На борту находились 34 человека, включая четырех членов экипажа, пострадавших нет. Пассажиры будут отправлены в Краснодар ближайшим рейсом.

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