Землетрясение магнитудой 7,6 произошло около Новой Каледонии

ТАСС, 5 декабря. Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в среду в Тихом океане в районе Новой Каледонии - заморского административно-территориального объединения Франции с особым статусом. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр удара стихии находился в 153 км к юго-востоку от поселения Тадине, где проживают около 7,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Тихоокеанский центр по предупреждению цунами сообщил о возможности образования "потенциально опасных волн цунами".

Данные о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступали.