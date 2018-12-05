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Землетрясение магнитудой 7,6 произошло около Новой Каледонии

Геологическая служба США сообщает, что эпицентр удара стихии находился в 153 км к юго-востоку от поселения Тадине, где проживают около 7,5 тыс. человек

ТАСС, 5 декабря. Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в среду в Тихом океане в районе Новой Каледонии - заморского административно-территориального объединения Франции с особым статусом. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр удара стихии находился в 153 км к юго-востоку от поселения Тадине, где проживают около 7,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Тихоокеанский центр по предупреждению цунами сообщил о возможности образования "потенциально опасных волн цунами".

Данные о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступали.

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