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Три человека погибли от отравления угарным газом на Ставрополье

Причиной назвали грубое нарушение правил пользования газовыми приборами

ПЯТИГОРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Мужчина, женщина и 17-летняя девушка погибли в результате отравления угарным газом в станице Ессентукской Предгорного района Ставропольского края, сообщает в среду пресс-служба АО "Газпром Газораспеределение Ставрополь".

"Погибли три человека, причиной стали грубые нарушения пользования газовыми приборами", - пояснили ТАСС в пресс- службе.

Прибывшая на место происшествия аварийно-диспетчерская бригада газовиков обнаружила, что двухконтурный котел установлен самовольно без согласования со специализированной организацией. Также выявлено, что теплообменник котла забит продуктами горения, вентиляция в дымоходе слабая, в результате чего в помещении образовалась высокая концентрация угарного газа. Договор с АО "Предгорныйрайгаз" на техническое обслуживание двухконтурного котла у собственников жилья отсутствует.

Ведется проверка всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба компании.

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