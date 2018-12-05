В Петербурге ранее судимый чиновник администрации подозревается в хищении бюджетных денег

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Ранее судимый заместитель главы администрации муниципального округа Народный в Невском районе Санкт-Петербурга задержан вместе с сообщником - местным бизнесменом - по подозрению в хищении денег из бюджета. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по городу и Ленинградской области.

"Задержаны двое подозреваемых в совершении хищения бюджетных средств в особо крупном размере. Один из них - 40-летний генеральный директор коммерческой организации, второй - ранее судимый 46-летний гражданин из числа руководства администрации муниципального образования", - говорится в распространенном пресс-службой сообщении.

В нем также отмечается, что уголовное дело по статье о мошенничестве возбуждено Главным следственным управлением СК РФ по Санкт-Петербургу. В пресс-службе следственного управления уточнили, что задержанный чиновник является заместителем главы администрации округа.

По версии следствия, администрация округа заключила с бизнесменом контракт на уборку территории и перевела на счет его фирмы более 6 млн рублей. Затем деньги были обналичены, и предприниматель совместно с чиновником распорядились ими по своему усмотрению. Сотрудники правоохранительных органов подтвердили эту информацию в ходе 13 обысков в квартирах и офисах подозреваемых.

В настоящее время, по данным пресс-служб петербургской полиции и следственного управления СК РФ, обоим задержанным предъявлено обвинение. Предпринимателя суд поместил под домашний арест, а заместителя главы администрации заключили в СИЗО.

Муниципальный округ Народный расположен в Невском районе Санкт-Петербурга. Население округа составляет около 60 тыс. человек.