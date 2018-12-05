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В Москве полиция задержала двоих мужчин, ограбивших салон связи

По сообщениям источника в правоохранительных органах, сумма ущерба превысила 1 млн рублей

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали двоих мужчин, ограбивших салон связи в Замоскворечье на 1 млн руб. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"17 октября двое неизвестных ворвались в магазин, расположенный по адресу: улица Пятницкая, дом 6/1. Они направили на персонал предмет, похожий на пистолет, и похитили 15 мобильных телефонов Samsung. Сумма похищенного составила более 1 млн рублей", - рассказал собеседник агентства. После этого было возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ ("Разбой").

"4 декабря полиция установила и задержала двоих подозреваемых. Это приезжие из Чечни 1992 и 1993 годов рождения", - сказал источник ТАСС.

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