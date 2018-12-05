В Москве у посетительницы ресторана украли кольцо за 7,5 млн рублей

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Неизвестные украли кольцо Harry Winston стоимостью 7,5 млн рублей у посетительницы ресторана в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Жительница Москвы сообщила в полицию, что в ресторане "ДНК" на Рочдельской улице у нее с пальца похитили кольцо фирмы Harry Winston стоимостью 7,5 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о краже дорогостоящего украшения ТАСС подтвердили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве. "4 декабря в полицию поступило заявление о том, что в ночь на 1 декабря в ресторане на Рочдельской, 15, у гражданки было похищено драгоценное кольцо. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказали в пресс-службе.