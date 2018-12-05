{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Москве у посетительницы ресторана украли кольцо за 7,5 млн рублей

По сообщениям источника в правоохранительных органах, у потерпевшей было украшение фирмы Harry Winston

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Неизвестные украли кольцо Harry Winston стоимостью 7,5 млн рублей у посетительницы ресторана в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Жительница Москвы сообщила в полицию, что в ресторане "ДНК" на Рочдельской улице у нее с пальца похитили кольцо фирмы Harry Winston стоимостью 7,5 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о краже дорогостоящего украшения ТАСС подтвердили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве. "4 декабря в полицию поступило заявление о том, что в ночь на 1 декабря в ресторане на Рочдельской, 15, у гражданки было похищено драгоценное кольцо. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказали в пресс-службе.

Теги
Россия
Животных из сгоревшего в Москве приюта "Счастливый друг" переведут в другие учреждения
Кроме того, организация открыла сбор пожертвований
Читать полностью