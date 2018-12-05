Власти уничтоженного пожаром города в Калифорнии готовятся отменить режим эвакуации

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Парадайса, практически полностью уничтоженного самым разрушительным пожаром в современной истории штата Калифорния, готовы отменить режим обязательной эвакуации и позволить местным жителям вернуться в этот населенный пункт. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении управления шерифа округа Бьютт.

Как в нем отмечается, непосредственно жителям города власти позволят вернуться в Парадайс уже в ближайшие часы. Для всех остальных доступ в Парадайс будет открыт 6 декабря.

Как пояснили в управлении шерифа, не все районы города будут открыты. В ведомстве предупредили, что оказание базовых коммунальных услуг и прочих видов обслуживания в городе в настоящий момент крайне ограничено. "Перед тем, как вернуться домой, жителям следует убедиться, что у них имеется с собой достаточно запасов еды, воды и автомобильного топлива", - говорится в сообщении.

В результате пожара на севере Калифорнии, который начался 8 ноября, погибли, по данным властей, не менее 85 человек. Пламя уничтожило свыше 14 тыс. домов. 25 ноября власти сообщили, что пожар полностью локализован. Согласно данным калифорнийского Управления лесного хозяйства и пожарной охраны, площадь выгоревшей территории составила более 620 кв. км.

Более 50 тыс. жителей Парадайса и двух соседних населенных пунктов были ранее в принудительном порядке эвакуированы из-за распространения огня.