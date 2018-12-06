Власти Калифорнии ищут 11 человек, пропавших после крупнейшего пожара в истории штата

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Число жертв самого разрушительного природного пожара в современной истории Калифорнии скорректировано с 88 до 85 человек, власти продолжают поиск еще 11 человек, числящихся пропавшими без вести. Об этом сообщило в среду Управление лесного хозяйства и пожарной охраны штата.

По ее данным, установлено местонахождение 3 175 человек, пропавших без вести с момента возникновения пожара "Кэмп" на севере Калифорнии. Что касается жертв, то судмедэксперты пришли к заключению, что обнаруженные останки принадлежат меньшему числу человек, чем предполагалось ранее.

Пожар на севере Калифорнии, который начался 8 ноября, уничтожил 13 972 жилых дома, 528 коммерческих зданий и более 4 тыс. других построек. 25 ноября власти сообщили, что пламя полностью локализовано. Согласно данным калифорнийского Управления лесного хозяйства и пожарной охраны, площадь выгоревшей территории превысила 620,5 кв. км.