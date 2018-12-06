Матовников: трагедия Беслана заставила силовиков пересмотреть многие принципы работы

ТАСС, 6 декабря. Трагедия в школе Беслана в сентябре 2004 года потребовала от силовиков новых подходов к проблеме борьбы с терроризмом, внесения изменений в тактику и техническое оснащение. Об этом рассказал в интервью ТАСС ветеран спецподразделения "Альфа", участник тех событий, ныне полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников.

"Беслан дал мощный толчок для всех спецподразделений. Мы пересмотрели многие принципы работы, управления в закрытых помещениях, сделали серьезные выводы по тактике ведения операций, технически переоснастились", - рассказал он.

В сентябре 2004 года Матовников руководил в Беслане группой управления. В момент захвата школы он находился в Чечне и первым из "Альфы" прилетел на место трагедии, создавал оперативный штаб, налаживал взаимодействие с местной властью, милицией, военными. "Можно долго рассказывать о Беслане, но факт неоспорим: в результате удалось спасти значительную часть заложников, хотя, конечно, потери среди мирного населения были велики. Когда гибнут дети, это страшно…", - говорит он.

Первого сентября 2004 года отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу № 1 в Беслане, в это время там проходила праздничная линейка в честь Дня знаний. Террористы захватили более 1 тыс. человек, в том числе малолетних детей, и три дня удерживали заложников в школьном спортзале без еды и воды. Операция по освобождению началась 3 сентября. Погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также 10 спецназовцев, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров.