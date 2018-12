Решение о штрафе журнала The New Times обжаловано в Мосгорсуде

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Защита редактора журнала The New Times Евгении Альбац обжаловала в кассационном порядке наложение административного штрафа в размере 22,25 млн рублей на издание за несвоевременное предоставление сведений об иностранных источниках финансирования в Роскомнадзор. Об этом ТАСС сообщил в четверг адвокат Вадим Прохоров.

"Решение о наложении штрафа мы обжаловали в Мосгорсуд в кассационном порядке", - сказал он.

В жалобе защита Альбац просит суд об отмене "сурового штрафа" в связи с малозначительностью нарушений. По словам Прохорова, срок оплаты штрафа истекает 20 января 2019 года.

25 октября мировой судебный участок № 367 признал виновными The New Times и Альбац по ст. 13.15.1 КоАП РФ ("Непредоставление либо несвоевременное предоставление редакцией средства массовой информации, вещателем или издателем информации о получении денежных средств, предоставление которой предусмотрено законодательством РФ о средствах массовой информации"). Альбац была решением суда оштрафована на 30 тыс. рублей, издание - на 22 млн 250 тыс. рублей. Оба решения были признаны Тверским судом законными 20 ноября. Решения суда о наложении штрафов на Альбац и The New Times вступили в силу.

Печатная версия журнала The New Times прекратила существование в 2017 году из-за нехватки средств. На момент закрытия печатной версии тираж составлял 50 тыс. экземпляров. На данный момент издание существует в электронной версии.