Дело о перестрелке в Мособлсуде, устроенной участниками банды GTA, направили в суд

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело по факту попытки побега из-под стражи участников банды GTA и устроенной ими перестрелки в Мособлсуде. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

"Сегодня, 6 декабря, в Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Республики Таджикистан Хазратхона Додохонова. Он обвиняется в совершении побега из-под стражи, хищении оружия и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов", - сказал Куренной.

"После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу", - добавил представитель Генпрокуратуры.

По данным следствия, подсудимые Холик Субханов, Фазритдин Хасанов, Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов и Хазратхон Додохонов вступили в сговор для совместного побега из-под стражи. 1 августа 2017 года в здании Мособлсуда подсудимые в лифте напали на конвоировавших их сотрудников полиции. По данным СК, похитив служебное оружие конвоиров и совершив побег из-под стражи, подсудимые открыли огонь по сотрудникам полиции и Росгвардии, принимавшим меры к пресечению побега и защите лиц, находившихся в тот момент в здании суда.

В ходе перестрелки четверо нападавших получили смертельные ранения, Додохонов был госпитализирован. При отражении нападения получил тяжелое ранение сотрудник Росгвардии, здоровью двух сотрудников полиции был причинен вред средней тяжести.

Банда получила название в СМИ по аналогии с популярной компьютерной игрой Grand Theft Auto (GTA).

По данным Следственного комитета РФ, в марте 2012 года главарь и организатор банды Ибайдулло Субханов создал на территории Московской области преступную группировку для нападений на граждан, в ее состав были вовлечены не менее 15 выходцев из стран Средней Азии. Участники банды обвинялись в серии убийств водителей на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области в 2012-2014 годах.